Коронавирус в Украине: скачок заболевания случился из-за посещения церквей в Вербное воскресенье

Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19"

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье одной из причин роста заражения коронавирусом в Украине.

Об этом он сказал на брифинге 19 апреля.

"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения", – сказал Степанов.

Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19".

В то же время Степанов отметил, что второй причиной роста заражений коронавируса в Украине стало существенное увеличение количества тестирований: за 10 дней было сделано около тысячи ПЦР-тестов.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.

Как ранее сообщал Фокус: