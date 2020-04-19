Коронавирус в Украине: скачок заболевания случился из-за посещения церквей в Вербное воскресенье
2020-04-19 14:29:00
Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19"
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье одной из причин роста заражения коронавирусом в Украине.
Об этом он сказал на брифинге 19 апреля.
"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения", – сказал Степанов.
Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19".
В то же время Степанов отметил, что второй причиной роста заражений коронавируса в Украине стало существенное увеличение количества тестирований: за 10 дней было сделано около тысячи ПЦР-тестов.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
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В МВД ранее озвучили рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призывала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.