"Отвечу жестко": Экс-глава ГБР Роман Труба заявил, что ему готовят подозрение

2020-04-21 12:24:00

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Роман Труба не сообщил, по какому делу ему могут сообщить о подозрении

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что ему готовится подозрение.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко",  – пишет экс-директор ГБР.

Труба не сообщил, по какому делу ему могут сообщить о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

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