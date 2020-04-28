Медсестра в Чернигове заразилась коронавирусом, когда брала кровь у больного
2020-04-28 17:51:27
Расследование должно определить, придерживалась ли медработник правил безопасности и насколько эффективны защитные средства
Коронавирусом в Чернигове заразился медсестра, которая брала кровь для анализа у больного COVID-19. Об этом сообщила пресс служба Черниговского городского совета.
Специалисты должны установить, придерживалась медработник правил безопасности и насколько эффективны защитные средства.
Всем лицам, с которыми контактировала инфицированная, сделают ПЦР-тестирование.
По состоянию на 28 апреля в Черниговской области лабораторно подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом, из них пять – в областном центре. Причем все случаи отмечены в разных районах города.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- За сутки 27 апреля в Украине подтвержден 401 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных – 639 детей и 1 843 медиков.
- В Днепре на подъездах домов, откуда были госпитализированы жильцы с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления. Они призывают соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать медикам в случае появления симптомов заболевания.
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