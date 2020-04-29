Правовая квалификация инциденту будет предоставлена позже

В ресторан "Велюр" Николая Тищенко приехала полиция, для расследования блокировки входа в заведение лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что правовая квалификация действия Ляшко возле ресторана "Велюр" будет предоставлена позже.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет дана правовая квалификация события", – говорится на сайте Нацполиции.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

На фоне этого скандала глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь в ресторан "Велюр" с помощью строительных блоков и монтажной пены. Свои действия Ляшко объяснил тем, что карантинные требования должны выполнять все граждане, независимо от статуса и доходов.

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.