Загруженность коек в больницах составляет 12%, – Ляшко

Главный санитарный врач Украины заявил, что эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом остается напряженной

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на заседании правительства заявил, что в Украине по-прежнему растет количество случаев заболевания коронавирусом, особенно в густонаселенных областях. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев (заболевания) в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", – отметил Ляшко.

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, а аппаратов ИВЛ – доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", – сказал главный санитарный врач Украины.

Вместе с тем, Ляшко считает, что принятые правительством меры позволяют держать ситуацию под контролем, а также поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

"Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600", – добавил он.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании продлил карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 418 новых случаев Covid–19.