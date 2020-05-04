В ближайшие дни Саакашвили получит официальную должность, – СМИ
2020-05-04 20:00:00
По информации представителя ОП, о назначении объявит президент
Бывший президент Грузии и экс-глава одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в ближайшие дни получит официальную должность в Украине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП).
"В ближайшие дни его (Саакашвили - ред.) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент", – сказал источник изданию.
Он не уточнил, какую именно должность займет Саакашвили.
"Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству", – сказали в ОП.
Как сообщает Интерфакс-Украина, информацию о своем будущем назначении подтвердил сам Саакашвили в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".
"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с администрацией президента, с разными подразделениями, так же, как с разными парламентскими лидерами", – сказал Саакашвили.
Он добавил, что в понедельник, 4 мая, встретился и провел консультации с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьером. В то же время в "Слуге народа" заявили, что такое представление вообще не направлялось.
Однако информацию о том, что за назначение Саакашвили не удалось собрать голоса и его кандидатура на пост вице-премьера уже не рассматривается, позже подтвердили несколько СМИ со ссылкой на источники в депутатском корпусе и власти. По данным РБК-Украина, Саакашвили могут ввести в Нацсовет реформ.
Фокус разбирался, почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.