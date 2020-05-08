В Австрию на латвийском самолете вылетели 200 украинских рабочих, – Пристайко
2020-05-08 22:19:00
Вице-премьер надеется, что в ближайшее время такие рейсы будут осуществляться без участия правительства
Из Украины в Австрию вылетел чартерный рейс латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines с 200 украинскими рабочими. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в Twitter.
"Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу", - написал он.
Ранее Пристайко заявил, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинские перевозчики.
Авиакомпания МАУ сообщила, что получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.