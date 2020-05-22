Дело касается вымогательства взятки

Аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению экс-замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательств.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Отмечается, что обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

"Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощником" закончено", – говорится в сообщении.

В свою очередь в САП уточнили: "Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционынй суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника".

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов", – отмечают в Бюро.

По версии следствия, данная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия.

В НАБУ говорят, что в процессе реализации этой коррупционной схемы, подозреваемый также за 100 тыс долларов пообещал, используя свои связи, содействовать в принятии необходимого судебного решения по иску о взыскании долга.

"В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс долларов. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс долларов, заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой", – информируют в НАБУ.

В Бюро напоминают, что в августе 2019 года экс-чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного 1 млн долларов – в 450 тыс долларов за якобы решение земельного вопроса и второй транш – в 30 тыс долларов – за разрешения вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

В сообщениях НАБУ и САП имя бывшего чиновника не указывается. Как известно, речь идет о Юрие Грымчаке.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января 2020 года Грымчак вышел на свободу под домашний арест.