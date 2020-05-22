Киевские ТРЦ могут открыться уже на следующей неделе, – Кличко

По словам главы Украинского совета ТРЦ, почти все киевские центры оборудованы автоматической системой подсчета посетителей, поэтому контролировать их количество не составит труда

ТРЦ в Киеве могут открыться уже на следующей неделе – 27 мая. Об этом на встрече с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом, городской глава отметил, что торговые центры нужно подготовить к открытию, а после того, как они начнут работать, необходимо соблюдать все санитарные рекомендации.

Глава УСТЦ Максим Гаврюшин, со своей стороны, поблагодарил КГГА за "конструктивный диалог" и назвал решение открыть ТРЦ "важным и правильным".

Также он добавил, что практически у всех ТРЦ в Киеве есть автоматическая система подсчета посетителей, поэтому контролировать пребывание в торговых центрах необходимого количества людей не составит труда.

"Количество людей в ТРЦ легко контролируется автоматической системой подсчета посетителей и охраной на каждом входе", – говорит Гаврюшин.

Ранее в КГГА говорили, что киевские ТРЦ могут открыть только после запуска метро (его запуск намечен на 25 мая). Также в горадминистрации добавили, что даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.