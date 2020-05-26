В Черкасской области двух копов подозревают в разбое и вымогательстве

2020-05-26 19:55:00

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Полицейские задержали местного жителя за якобы совершение преступления

В Черкасской области двух полицейских подозревают в совершении насилия и вымогательстве взятки. Материалы дела направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУНП в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Черкасская область, полицейские

Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием, и вымогательстве неправомерной выгоды  (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УКУ).

Установлено, что в сентябре прошлого года полицейские задержали местного жителя за якобы совершение преступления. Они отобрали у него личные вещи и отвезли к местному кладбищу. Там мужчину избивали и требовали взятку за непривлечение его к ответственности за преступление, которое он не совершал.

Черкасская область, полицейские

В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как ранее писал Фокус:

  • Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.
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