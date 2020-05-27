Выходные дни в июне 2020: украинцы будут отдыхать 10 дней

В июне 2020 будут два дополнительных выходных дня

В июне украинцы будут отдыхать треть мясяца. Всего в июне 2020 будут два государственных праздника: 7 июня – Троица и 28 июня – День Конституции Украины.

Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. Таким образом выходной с воскресенья переносится на понедельник.

28 июня – День Конституции Украины – также в этом году выпадает на воскресенье, выходным будет понедельник.

Таким образом, в мае украицев ждут 10 выходных и 20 рабочих дней.

Календарь официальных и неофициальных праздников в июне

1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

7 июня — Святая Троица

8 июня — Всемирный день океанов

9 июня — Международный день друзей

14 июня — Всемирный день донора

21 июня — День отца

22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине

28 июня — День Конституции Украины

28 июня — День молодежи Украины

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.

Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток. Позже заработало метро и в Днепре.