Склонен к суициду: "минера" моста Метро отправили в психбольницу
Виталия Ткаленко будут там содержать до 29 июля
В пятницу, 5 июня, Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, угрожавшему взорвать мост Метро в столице.
Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.
"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение", – сказала она.
По ее словам, в психиатрической лечебнице Ткаленко будет содержаться в условиях, исключающих его опасное поведение до 29 июля включительно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 1 июня мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании.
- В 15.20 полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.
- "Минера" помогла задержать служебная собака.
- "Минер" Ткаленко озвучил свою версию произошедшего: хотел демонстративно привлечь внимание к трудным жизненным обстоятельствам.
- 3 июня Днепровский райсуд Киева арестовал Виталия Ткаленко на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч гривен.