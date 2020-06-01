Венедиктова: сторонники Порошенко порвали пиджаки охране Офиса генпрокурора

По словам Венедиктовой, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко уже сегодня или завтра отправят в суд

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что сторонники Петра Порошенко, врываясь в Офис генпрокурора, порвали пиджаки охране.

Об этом она заявила, выйдя к журналистам под зданием Офиса генерального прокурора.

По словам Венедиктовой, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко уже сегодня или завтра отправят в суд, а статус пятого президента по одному из уголовных производств изменился со свидетеля на подозреваемого.

"Кроме того, необходим его допрос в качестве подозреваемого. Это обязательное процессуальное действие", – сказала она.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что по закону, подозрение народному депутату должен вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Сразу понятно, что все это дело о картинах самом деле была фейковым. И это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня. Я считаю, очень важно, чтобы все общество понимало, что происходит. Согласно позиции, которую уже выразил президент Зеленский, Офис генерального прокурора, госпожа Венедиктова и ГБР фактически совершают преступление. Они фактически пытаются привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко без всяких оснований", – заявил Новиков.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.