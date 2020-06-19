"Полная анархия": Степанов раскритиковал поведение украинцев во время карантина

Министр здравоохранения считает, что граждане Украины должны проявлять сознательность и соблюдать рекомендации Минздрава. В обратном случае, по его словам, "сложно говорить, что таким способом можно сдерживать коронавирусную болезнь"

Об этом Максим Степанов заявил в эфире телеканала "1+1".

"Иногда происходит полная, извините, анархия с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно просто посмотреть, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе", – возмутился министр.

Степанов сказал, что задачей министерства является предоставление медицинской помощи и наработка необходимых рекомендаций. Однако, чтобы сдержать распространение инфекции, добавил он, граждане должны эти рекомендации соблюдать.

"Чтобы прекратился этот рост, нужно просто задуматься (гражданам) и придерживаться рекомендаций министерства", – заявил министр.

Степанов призвал украинцев проанализировать последнюю статистику по заболеваемости COVID-19 в стране и сделать правильные выводы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. В Ивано-Франковской области также усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.