Камера "Эпицентра" сняла момент взрыва в доме на Позняках

В сети появилось видео, на котором видно момент взрыва в киевской девятиэтажке

Видео опубликовано в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

Момент взрыва зафиксировала одна из камер торгового центра "Эпицентр".

По состоянию на 18 часов 22 июня спасатели нашли под завалами тела 3 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Из-за угрозы обрушения сотрудники ГСЧС работают вручную. Сейчас они распиливают плиты в разрушенной квартире на 4-м этаже.

В Киевгазе сегодня подтвердили, что снимали во взорвавшемся доме счетчики на поверку. Также в компании добавили, что за июнь сняли тысячу счетчиков по всему Киеву, а с начала года – уже 5,5 тыс.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.