Взрыв на Позняках: следов взрывчатки не нашли

В жилом доме на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, следов взрывчатки не нашли. Полицейские предварительно называют причину – взрыв газа.

Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – сообщили полицейские.

Основная версия, которая рассматривается следователями – это взрыв газовоздушной смеси.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.