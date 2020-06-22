Взрыв на Позняках: под завалами найдено тело четвертого погибшего
Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами дома на Позняках. Предварительно – это мужчина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола", – сказано в сообщении мэра.
Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.
Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.
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Из дома киевской многоэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.