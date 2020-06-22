Взрыв на Позняках: под завалами найдено тело четвертого погибшего

Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами дома на Позняках. Предварительно – это мужчина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола", – сказано в сообщении мэра.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.

Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.