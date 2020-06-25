Из-за угрозы паводков перекрывают трассу Одесса-Рени

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Участок перекроют с 8:00 26 июня по особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

"Просим водителей воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения. Кроме того, настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", – сказано в сообщении.

О штормовом предупреждении и угрозе паводков на реке Днестр в Одесской говорят и в ГСЧС. Может затопить автодорогу Одесса–Рени.

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р. Днестр возле с. Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды поймы, затопление трассы Одесса - Рени, огородов и объектов в с. яськи., г. Беляевка (Одесская область)", – сказано в сообщении спасателей.

Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.

Как ранее сообщал Фокус: