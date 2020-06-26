Треть украинцев считает, что коронавирус создали для уменьшения численности населения Земли

В целом же 66% украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно (половина из них говорит об случайной утечке из лаборатории), и только 18% придерживаются мнения, что он возник естественным путем.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

37% из общего числа опрошенных считают, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

Среди респондентов, которые выбрали вариант, что коронавирус намеренно распространили по миру 26% считают, что его создали в Китае, 11% – в США и 2% – в России. Еще 49% не смогли дать ответ на вопрос.

Среди тех, кто считают, что вирус случайно вырвался из лаборатории, 70% думают, что это произошло в Китае. Еще 5% – назвали США и 3% – Россию.

Опрос просодился с 31 мая по 4 июня 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая в лаборатории института вирусологии.

30 апреля Нацразведка США сообщила, что SARS-CoV2 не был искусственным или генетически модифицированным вирусом. Но при этом она допускает, что сам коронавирус мог распространится из лаборатории в Ухане.