Дело Стерненко: апелляционный суд взял перерыв на неделю

Решение будет вынесено после заслушивания всех поручителей.

Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

Судьи объяснили такое решение большим количеством материалов дела и людей, желающих стать поручителями Стерненко, а также тем, что уже закончилось рабочее время и приближаются выходные.

Адвокаты Стерненко просят сменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на поручительство.

Как ранее сообщал Фокус:

15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.