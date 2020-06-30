Каждый пятый украинец в марте работал без трудовой книжки, – Госстат
Количество неформально занятого населения в возрасте 15–70 лет на конец первого квартала 2020 года составило 3,4 млн человек. Это 20,6% от общей численности работавших украинцев этого возраста.
По данным Госстата, в первом квартале 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1,5 млн человек, а не по найму ("на себя") – 1,9 млн человек.
За первый квартал количество неформально занятых сократилась на 1,6% – на конец 2019 года их было почти 3,5 млн.
Напомним, глава Национального банка Яков Смолий заявил, что уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии он будет уменьшаться, но в целом по итогам года будет выше прошлогоднего.
Уровень безработицы населения в возрасте 15–70 лет (в % к рабочей силе соответствующего возраста)
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Торгово-промышленной палаты Украины, за месяц карантина количество безработных в Украине в апреле выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
- С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.
- В Украине количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 506 тысяч человек по состоянию на 26 мая. За прошлую неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.