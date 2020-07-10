Полиция нашла виновника пожара на Луганщине

Масштабные пожары в Луганской области устроил якобы местный агроном 1993 года рождения, его задержали.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, агроном хотел сэкономить на уборке.

"После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях к которым это может привести", – сообщил он.

Мужчину удалось поймать благодаря беспилотнику военных. Ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 245 ККУ - уничтожение огнем лесов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также стерни на полях. Мужчине грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июля, оставались два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га.

9 июля глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что масштабный пожар удастся погасить в ближайшие два дня.