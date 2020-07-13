Минздрав направит 1,26 млрд грн на повышение зарплат и закупку автомобилей "скорой помощи"
Правительство выделило 1,26 млрд грн, которые нужно потратить до конца 2020 года на экстренную медицинскую помощь.
За счет этих средств будут повышены зарплаты медикам, приобретены автомобили "скорой помощи" и обновлена материально-техническая база. Об этом в ходе брифинга сказал глава Минздрава Максим Степанов.
С 1 сентября предполагается повышение зарплаты всем медицинским работникам, которые работают на вторичном и третичном уровнях, в том числе в экстренной медицинской помощи. "Это повышение будет достаточно более существенное, чем раньше", – заверил глава Минздрава.
922 млн грн будут направлены на приобретение машин экстренной медицинской помощи. Планируется приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями. В целом же нужно приобрести 1800 автомобилей. "В течение двух-трех лет планируем обновить весь автопарк. Также эти средства пойдут на учебно-тренировочные центры, – сообщил Степанов. – Фельдшерские и врачебные бригады постоянно должны совершенствовать свои навыки".
В конце прошлой недели Степанов сказал, что минимальная зарплата врача должна быть 20-25 тыс. грн. Также он отметил, что с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн. А в следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.
Также он говорил, что Минздрав занимается определением условий, при которых дети могут начать учиться в обычном режиме, а также правил дистанционного обучения в следующем учебном году.