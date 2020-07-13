На Закарпатье говорят о заполненности на 90% больниц второй и третьей очереди

В Закарпатской ОГА сообщили, что больницы второй и третьей волны были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня. И сейчас там "почти на 90% кровати заполнены пациентами, страдающими от COVID-19".

По данным ОГА, эти больницы больше всего нуждаются в кислородных концентраторах. На сегодня 40 таких аппаратов нужны для медицинских учреждений второй и третьей волны.

Больницы первой волны, в основном это заведения областного подчинения, на сегодня почти на 100% обеспечены такими аппаратами, их купили за счет областного бюджета. В среднем 10-литровый концентратор стоит 40 тыс. грн.

Больницы второй и третьей волны (они преимущественно районного подчинения), должны закупать такие аппараты за свой счет. Пока не все заведения законтрактовали пакет COVID-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов.

Согласно данным Минздрава на 13 июля, в Закарпатской области больничные койки загружены на 59,64%. Это самый высокий показатель в стране.

По данным мониторинга СНБО, в Закарпатской области на 13 июля 2584 больных COVID-19, а 10 июля их было 2423.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 июля заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457). Суточная заболеваемость снижается третий день подряд.