Во Львовской области чиновников оштрафовали за фотографию без масок
Самборские чиновники нарушили карантинные требования во время освящения нового здания отдела образования.
Во Львовской области сотрудники Самборского отдела полиции во время мониторинга соцсетей выявили, что 14 июля в городе состоялось мероприятие, на котором участники были в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
На организатора мероприятия – главу отдела образования Самборского горсовета и председателя горсовета составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).
Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.
Самборские чиновники нарушили карантинные требования во время освящения нового здания отдела образования. Новость об освящении была обнародована на сайте мэрии Самбора 14 июля.
3 июня Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой. Позже Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.
В итоге Зеленский пообещал заплатить штраф.
Правительство предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нахождение без защитных масок в общественных местах. На заседании 1 июля оно поддержало предложение, которое внес министр юстиции Денис Малюська.