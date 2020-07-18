Во Львовской области чиновников оштрафовали за фотографию без масок

Во Львовской области сотрудники Самборского отдела полиции во время мониторинга соцсетей выявили, что 14 июля в городе состоялось мероприятие, на котором участники были в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

На организатора мероприятия – главу отдела образования Самборского горсовета и председателя горсовета составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Самборские чиновники нарушили карантинные требования во время освящения нового здания отдела образования. Новость об освящении была обнародована на сайте мэрии Самбора 14 июля.

3 июня Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой. Позже Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

В итоге Зеленский пообещал заплатить штраф.

Правительство предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нахождение без защитных масок в общественных местах. На заседании 1 июля оно поддержало предложение, которое внес министр юстиции Денис Малюська.