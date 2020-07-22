Луцкий террорист был под наблюдением правоохранителей, – Нацполиция

Максим Кривош, захвативший 21 июля автобус с пассажирами в Луцке, ранее находился под наблюдением у правоохранительных органов. Однако в последнее время необходимости в постоянном контроле образа его жизни не было.

Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко, передает РБК-Украина.

"В поле зрения он (террорист, – ред.) был, в пределах полномочий Национальной полиции осуществлялся надзор, но в последнее время такой необходимости не было", – сказал он.

Кроме того, начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков сообщил, ночью Служба безопасности Украины провела допрос подозреваемого.

"В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить", – сказал Данюков.

Сейчас он находится в Луцком следственном изоляторе и в четверг, 23 июля, как ожидается, суд изберет ему меру пресечения.

В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко недавно заявил, что образ жизни Максима Кривоша не интересовал правоохранителей, несмотря на то, что террорист просидел за решеткой около 10 лет.

Геращенко добавил, что луцкий террорист последний раз вышел из тюрьмы в 2003 году.

"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под наблюдением. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", – сказал Геращенко.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.