Полицейские Харькова проверяли сообщение о захвате заложников

Полиция Харькова проверила . На место выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. Впоследствии предоставим более развернутую информацию", – сказано в сообщении.

Примерно через 15 минут полиция Харьковщины обновила свой пост, в котором указала, что информация о заложниках не подтвердилось.

По словам начальника Киевского отдела харьковской полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности.

"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", – добавили правоохранители.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).