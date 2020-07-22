У владельца танкера Delfi есть время до конца недели, чтобы поднять корабль
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что владелец затонувшего под Одессой судна Delfi попытается еще раз его поднять до 26 июля.
Подробнее об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Если она (попытка. – Ред.) будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", – пояснил Шмыгаль.
Премьер добавил, что сейчас отрабатывают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером.
Поздно вечером 21 ноября 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.
Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включая капитана.
Когда 4 июля в Одессу с рабочим визитом приехал президент Владимир Зеленский, председатель Одесской ОГА Максим Куцый заверил главу Украины, что танкер уберут до 20 июля.
"20 июля – это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", – заявил в свою очередь Зеленский.
18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Пока что попытки поднять танкер не увенчались успехом.