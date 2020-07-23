Боевики надругались над телом погибшего на Донбассе медика

Стали известны подробности о погибшем медике и смерти раненого морского пехотинца, тела которых украинской стороне передали боевики. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на командования ООС.

13 июля в "серой зоне" у Зайцево, после договоренности о режиме тишины, специальная группа, бойцы которой были в белых касках, пыталась эвакуировать тело погибшего разведчика, однако была обстреляна боевиками. На поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель.

После этого украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к боевикам, чтобы забрать раненого, однако противник всячески затягивал время и самостоятельно осуществлял поиск.

Это привело к фатальным последствиям. "Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", – рассказали в командовании ООС.

Также стали известны детали возвращения боевиками тел погибших, которое постоянно затягивалось.

“Тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге. А сами погибшие были без военной формы”, – сообщает BBC News Украина.

Также сообщается, что тело военного медика Николая Ильина, погибшего 13 июля при попытке эвакуации раненого украинского бойца, разрезали.

"Непонятным и вопиющим является факт вскрытия тела погибшего военного медика. ...Установить, из какого оружия был убит военный медик, по результатам судмедэкспертизы было невозможно, из-за того, что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении командования ООС.

Погибшие медик Николай Ильин и разведчик Ярослав Журавель

Ситуация с препятствованием поискам раненого и эвакуации тел противоречит Женевской конвенции о защите жертв войны, отметили в Командовании ООС.

Напомним, 13 июля на Донбассе погибли сразу три бойца. При этом один из них, военных медик, был убит боевиками при эвакуации подорвавшегося на мине солдата.

Тело погибшего сержанта Ярославля Журавля передали украинской стороне 21 июля, а тело военного медика оставалось у боевиков. 17 июля боевики передали украинской стороне неидентифицированное тело. Изначально не было известно, что это погибший вблизи Зайцево – военный медик.