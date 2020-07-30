Минимум 20 тысяч долларов: подсчитан ущерб от затонувшего в Одессе танкера Delfi
Госэкоинспекция назвала предварительный размер убытков от утечки нефтепродуктов с танкера Delfi.
Танкер Delfi, который еще 22 ноября прошлого года во время шторма сел на мель в районе одесского пляжа "Дельфин", нанес ущерб окружающей среде на 20 тысяч долларов.
Данные уже переданы в правоохранительные органы, заявил в эфире NewsOne глава Государственной экоинспекции Андрей Малеваный.
По его словам, эта цифра пока не окончательная и после подъема и отбуксировки танкера размер ущерба уточнят.
"Но пока начислено уже около 20 тысяч долларов", – отметил чиновник. Мальованый пояснил, что ущерб оценивался "по методичке", то есть по формуле: 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов.
Он выразил надежду, что подрядчики не будут разрезать судно на части для удобства транспортировки, поскольку это может нанести больший вред окружающей среде.
Напомним, владельцы судна совместно с оператором морских перевозок совершили уже 4 попытки поднять с мели танкер Delfi. В большинстве исходов рвались стальные тросы, которыми буксиры тянули затонувшее судно. Улитиматиумы главе Одесской ОГА и владельцу затонувшего танкера уже выдвигались президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем соответственно.
Последний раз – в прошлую среду, 22 июля, когда Шмыгаль предупредил владельца судна, что тот должен поднять корабль до конца недели, то есть – еще несколько дней назад.
Судно постоянно протекает нефтепродутами. Одна из утечек топлива произошла в ночь на 21 мая. Совсем недавно, 24 июля из затонувшего танкера "Делфи" произошел очередной масштабный разлив нефти.
Предыдущий ультиматум был поставлен самим президентом Зеленским – главе ОГА Максиму Куцыю, и заканчивался 20 июля. Причем, Куцый сам "подписался" под этой датой на встрече с Зеленским в Одессе.
Как известно, еще в декабре 2019 года в АМПУ заявляли, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.