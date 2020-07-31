С бывшего нардепа Пашинского сняли электронный браслет, – адвокат

По данным СМИ, срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек еще в конце мая.

С бывшего депутата ВРУ Сергея Пашинского, которому ГБР в начале июля вручило обвинительный акт, сняли электронный браслет.

Об этом рассказал адвокат политика Глеб Федур в комментарии "Украинским новостям".

"Он уже без браслета", – заявил адвокат Пашинского.

Федур не уточнил, когда именно было принято это решение.

По данным СМИ, срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек еще в конце мая.

Сторона обвинения просила суд арестовать Пашинского с альтернативой внесения залога. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Пашинскому личное обязательство.

Ожидается, что заседание суда по делу Пашинского состоится 3 сентября.

7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог по делу о его конфликте с Вячеславом Химикусом, который произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента Пашинский получил удар бутылкой по голове, мужчина – пулю в ногу. Депутат тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное.

Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.

В декабре 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.