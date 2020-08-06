У Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко в Беларусь по "вагнеровцам"

У генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", – сказано в сообщении.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера".

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "с высокой долей уверенности можно сказать", что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс.