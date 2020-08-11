Четверть миллиарда. Корпорацию "Укрбуд" уличили в масштабной афере при строительстве в Чернобыле

Речь идет о строительстве 4 ядерных объектов в Чернобыльской зоне - централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем и радиационного контроля и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

СБУ изобличила компании "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", входящие в состав "Укрбуда" в том, что те грубо нарушили законодательство и выиграли торги - вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде госзакупок, объявленных Чернобыльской АЭС и госпредприятием "Энергоатом". Общая сумма тендеров на сооружение этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

Строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 миллионов гривен государственных средств.

На данный момент обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен и лишены права участвовать в госзакупках сроком на 3 года.

Напомним, компания "Укрбуд" обанкротилась, оставив после себя 23 недостроенных объекта: небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса. Ожидают свою недвижимость около 13 тысяч инвесторов.

О решении проблемы недостроев "Укрбуда" в декабре, в эфире телеканала "1+1", заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.

Впоследствии было решено, что для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.

В конце февраля 2020 года стало известно, что из фонда вкладчиков "Укрбуда" за 2016-2019 года вывели более 180 млн гривен на счета подконтрольных физических лиц.