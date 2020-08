Креативний карантин: місія можлива

Так, COVID-19 та психологічна і економічна напруга від пандемії розширили нашу матрицю ризиків, але їм не вдалося похитнути точку рівноваги.

За перші півтора тижня карантину більша частина працівників перейшли на дистанційну роботу без суттєвих труднощів. Відкориговані корпоративні протоколи логістики, координації завдань, системи безпеки, виробничих процесів, оновлені інструкції для зйомок – дорожні карти, за якими рухаємося чітко, злагоджено та ефективно.

Для нашого Продакшену ми розробили 10 золотих правил безпечної творчості та докладний протокол проведення зйомок, що базується на вимогах ВОЗ та кращих міжнародних практиках. Протокол описує всі етапи виробництва: передпродакшен, безпосередньо виробництво та постпродакшен:

Стосується кожного. Заходи безпеки розповсюджуються на всіх учасників процесу зйомок. Без права на незнання. Уся команда має бути ознайомлена із протоколом дій. Здоров’я оточуючих – справа кожного. Кожний співробітник має повідомити свого керівника, якщо йому стане відомо про випадки недотримання норм протоколу. Усе, що можна робити дистанційно – робимо дистанційно. Безпечна творчість. Безпека починається з творчого рішення – креатив має бути таким, аби убезпечити усіх задіяних людей. Централізація контроля. Тільки найнеобхідніші на зйомках! Мінімізуємо кількість учасників на знімальних майданчиках. Здоров’я важливіше за гроші! У випадку конфлікту між вимогами безпеки та бюджетом – обираємо безпеку! За контроль виконання норм протоколу відповідальні супервайзери! Вихід за межі. Якщо вимоги не є достатніми, для таких випадків допрацьовуємо додаткові проектні вимоги щодо безпеки.

Мова йде, перш за все, про здоров’я команди, акторів та гнучкі підходи до планування роботи. Якщо треба переписати сценарій, змінити локацію – перепишемо сценарій, змінимо локацію. Виробничий протокол, який ми розробили у StarLightMedia, базується на рекомендаціях МОЗ, Міністерства культури України, провідних спеціалізованих міжнародних організацій, серед яких European Institute for Health and Safety in Film Industry. Ми відновили обсяги виробництва та зйомок, щойно на державному рівні були зняті відповідні обмеження. Та постійно слідкували і продовжуємо слідкувати за дотриманням карантинних правил. Окрім того, за час карантину Новий канал запустив два діджитал-шоу та ситком, зняті за допомогою сервісів відеоконференцій, де учасники самі виступали й постановниками, і гримерами, й освітлювачами.

І все ж таки, незважаючи на масштабні комплексні заходи безпеки, ми, як і всі, зіштовхнулися із кількома випадками інфікування на власному досвіді. Завдяки організованій системі контролю, професіоналізму і, важливо, небайдужості працівників StarLightMedia ми змогли миттєво відреагувати на перші симптоми та вжили всіх необхідних заходів проти розповсюдження хвороби.

На жаль, ситуація в країні із поширенням коронавірусу все ще складна. І в постCOVID-19 світі нам усім ще неодноразово доведеться підтримувати один одного та планувати виробничі процеси таким чином, аби убезпечити людей. Саме тому в реаліях «нової норми» є безліч правил, від яких ми не відмовимось навіть після остаточної перемоги над пандемією.

Із цих причин ми ініціювали масштабний проєкт Remote – плануємо на першому етапі близько 20% співробітників перевести в онлайн на постійній основі. Реорганізація робочого процесу, зокрема, навчання віддаленому управлінню, організація робочого простору у новому режимі та запровадження технологічних іновацій в робочі процесі створюють для цього потрібні умови. Швидке опанування діджитал-інструментів та сервісів забезпечує наша внутрішня освітня кампанія IT Excellence.

Комунікація відверта і докладна – кризовий антидот. Перевірено: працює і максимально мобілізує. Таким чином, ділимося інформацією за допомогою регулярних онлайн-зустрічей команди керівників Групи, чат-ботів, звітуємо в чатах актуальними новинами, фокусуємося на позитиві в щотижневому дайджесті. Окремо запустили онлайн-проект із психологічної підтримки –психологині проводять індивідуальні консультації, читають загальнодоступні лекції, пишуть блоги із рекомендаціями. Служба спрямована на підтримку людей у період складного психологічного навантаження, що склалось через пандемію.

З базового – за рахунок компанії забезпечуємо на робочих місцях маски, рукавички, індивідуальні засоби дезінфекції. Запроваджено вхідний санітарний контроль, що включає обов’язкову термометрію. Корпоративна розвозка людей досі продовжується. Знезаражуємо та кварцуємо кабінети, організували централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту на локаціях.

Та, найголовніше, вище зазначене не є «вимушеними» заходами для StarLightMedia. Безпека колег та їхніх сімей – беззаперечний пріоритет.