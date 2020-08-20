Фонд по борьбе COVID-19 закупал "левые" товары, включая еду, бензин и даже мебель

Четверть столичных закупок на средства из Фонда были проведены с нарушениями.

На средства Фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19 город Киев на данный момент провел 325 закупок, из которых 82 – прошли с нарушениями.

Об этом сообщила координатор медзакупок от международной организации Transparency International Татьяна Руденко в ходе ZOOM-конференции "Закупки COVID-19: кто как тратит бюджетные средства", трансляцию которой вел паблик Prozorro.

"Чаще всего нарушения заключаются в отсутствии приложений к договорам, закупают также товары, которых нет в перечне. Кроме того, закупают продукты питания, мебель, бензин, окна, двери, лекарства, которых также нет в перечне", – заявила Руденко.

По ее словам, зачастую такие закупки вместо уполномоченных лиц, как это предусмотрено в законе, осуществляют тендерные комитеты.

"Таким образом, исчезает персональная ответственность", – отметил гендиректор Prozorro Василий Задворный.

Как сообщил во время конференции в ZOOM советник главы счетной палаты Украины Виктор Мазяр, Ивано-Франковская область получает почему-то больше остальных на расходы, связанные с коронавирусом. Согласно его данным в некоторых случаях завышение цен при закупках было просто вопиющим. К примеру, респираторы третьего класса защиты закупались по ценам от 25 до 150 гривен.

Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев отметил, что по состоянию на 18 августа из 66 миллиардов гривен, заложенных на борьбу с коронавирусом, потрачено уже 16,9 млрд грн. По его словам, отследить злоупотребления в использовании указанных бюджетных средств можно только постфактум.

"Видим, такие кейсы, как в последнее время новосозданные фирмы с уставным капиталом около 10 тысяч гривен получают подряды на закупки свыше миллиона гривен, по 5-6 миллионов гривен... Это эффективно или нет – фирмы с небольшим уставным капиталом получают возможность использовать миллионные средства? Но мы не можем предотвратить это. Только потом может прийти Госаудитслужба с проверкой", – сказал Ермоличев.

Только после проведения закупок министерство мониторит их процедуры и направляет аналитику аудиторской службе.

"Уже затем включается аудитслужба и проверяет целевое назначение закупок. Между тем мы подчеркивали необходимость превентивно определять нарушения", – пояснил заместитель министра.

Как сообщили сегодня в Госстате Украины, за первое полугодие 0,4% смертей в стране связаны c COVID-19.