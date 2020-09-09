Главарь боевиков "ДНР" отменил приказ об ударе по украинским позициям

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донбассе, об этом сообщает пресс-служба Пушилина.

Он объяснил, что боевики добились от украинской стороны проведения совместного патрулирования украинских позиций:

"Если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мер по усилению режима прекращения огня", – заявил Пушилин.

Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.