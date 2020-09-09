Главарь боевиков "ДНР" отменил приказ об ударе по украинским позициям
По словам Дениса Пушилина, "ДНР" "добилась от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций".
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донбассе, об этом сообщает пресс-служба Пушилина.
Он объяснил, что боевики добились от украинской стороны проведения совместного патрулирования украинских позиций:
"Если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мер по усилению режима прекращения огня", – заявил Пушилин.
Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.