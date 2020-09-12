Новый антирекорд: за сутки COVID-19 выявили у 428 киевлян

Киев вышел на первое место по количеству инфицированных коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 428 киевлян, пятеро заболевших скончались. Это – очередной антирекорд (сутками ранее COVID-19 выявили у 404 жителей столицы).

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки вирус выявили у 428 человек. 5 заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян", – отметил он.

В частности, за истекшие сутки в столице COVID-19 заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 9 девочек в возрасте от 4 до 14 лет, а также 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет и 10 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели 12 врачей.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции", – добавил мэр.

За прошедшие сутки выздоровели 97 киевлян, а всего коронавирус преодолели 5 267 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Днепровском – 65, Дарницком – 64 и Деснянском районах столицы – 59 случаев.

Всего в столице 16 951 подтвержденный случай COVID-19.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, Киев вышел на первое место по количеству инфицированных коронавирусом, обогнав Львовскую область, которая была лидером с 25 июня.

Напомним, из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.

На внеочередном заседании 10 сентября Комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Киев к "оранжевой" зоне адаптивного карантина. В связи с этим городской голова Виталий Кличко сообщил об ограничениях, которые должны быть введены с 14 сентября.

По состоянию на 12 сентября в Украине выявили 3 103 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 144), умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии.