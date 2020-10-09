ГБР подозревает шесть полицейских в пытках в кабинетах Николаевской полиции

Над задержанным, которого подозревали в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты, физически и морально издевались.

Государственное бюро расследований объявило подозрение шести правоохранителям в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевского отделения полиции. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

21 апреля правоохранители провели обыск у мужчины из-за похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты. По версии полиции, обвиняемый был администратором оборудования для майнинга.

После обысков правоохранители заставили мужчину прийти в участок. Его по очереди заводили в служебные кабинеты, где физически и морально издевались.

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Всем шести подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы. Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. Кузива и Сулиму грозит лишение свободы на 12 лет.