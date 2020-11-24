Ученые НАН спрогнозировали, сколько укранцев может скончаться от коронавируса к концу месяца

В ноябре общее число смертей от COVID-19 превысит отметку в 12,5 тысячи.

К концу месяца коронавирус унесет жизни еще 1 426 украинцев. Такой прогноз обнародовала Национальная академия наук Украины.

По состоянию на 6 декабря, это цифра может увеличиться еще на 1736 и достичь 14 237.

Согласно данным Worldometers, среднесуточное количество смертей за семь дней составило 197.

Для установления прогнозов суточного заражения ученые НАН Украины использовали статистическую модель Facebook Prophet и компартментную SEIR-U. Первый алгоритм вычислений учитывает аномальные даты, различные виды сезонности, второй делает акцент на темпах роста новых случаев заболевания.

Согласно данным, среднее количество новых заражений составит в пределах 14 636-14 684 в течение 23-30 ноября и 16 968-17 644 в период 1−7 декабря.

За последние 7 дней в Украине в среднем 12 875 новых подтвержденных случаев.

Общее количество инфицированных коронавиурсом в стране 29 ноября будет варьироваться на уровне от 725 141 до 733 763 человек. Через неделю, по состоянию на 6 декабря этот показатель достигнет в лучшем случае 837 963 больных, и 862 307 — при пессимистичном сценарии развития ситуации.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировано 12 287 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 10 945). За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них 299 358 уже выздоровели, 11 263 случаев закончились летально.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на первых "карантинных выходных" ограничения соблюдались "так себе". По его словам, результаты введения карантина выходного дня можно будет увидеть уже через две недели.

А вот Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня уже дает результаты. Отметим, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.