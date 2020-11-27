Кличко призвал не ограничивать работу транспорта в Киеве на время локдауна

Мэр города считает, что необходимо определить четкие правила карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на продолжении работы метро и наземного транспорта, если в Украине будет введен локдаун. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Градоначальник считает, что если будет введены жесткие карантинные ограничения, то необходимы четкие правила соблюдения карантина.

"Я убежден, что если локдаун будет введен, то нам нужны четкие правила соблюдения этого карантина. Они должны быть определены и доведены до каждого. Также нужно следить за четким выполнением правил, так как часто у нас правила вводятся, но не выполняются", – говорит мэр города.

Кличко отметил, что во многих других странах вводили жесткие карантинные ограничения, но работа общественного транспорта не останавливалась, чтобы люди могли добираться до работы.

"Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Город — это живой организм. нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", – сообщил мэр Киева.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. "Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина — уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19", — говорил Степанов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели и высказался против локальных карантинных мер. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в Украине зафиксировано 16 218 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 331). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.