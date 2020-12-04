Локдаун не будет угрожать отдыху за границей, – Кулеба

Министр иностранных дел считает, что закрывать границы – нецелесобразно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что возможный локдаун в Украине не будет угрожать отдыху за границей. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", – говорит министр.

По его словам, весной были границы закрыты, так как коронавируса в Украине еще не было, и надо было перекрыть возможные каналы его попадания.

"Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", – объяснил он.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.