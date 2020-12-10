Глава НАПК: "Более 4700 дел о неправдивой информации в декларациях могут быть закрыты"

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что все дела, которые ведет ведомство, могут быть закрыты из-за решения Конституционного суда Украины. Дела, по которым вынесены приговоры, также могут быть пересмотрены.

Александр Новиков в эфире "24 телеканала" рассказал об угрозах, которые несет в себе решение КСУ.

"Да, НАПК работает в Украине 4 года. И вся наша работа пошла насмарку. В Украине было зарегистрировано 4700 уголовных дел от всех ведомств. Более 1200 из них находятся в суде. … Сейчас же все эти 4 тысячи дел могут быть закрыты", — заявил Новиков.

По словам Новикова, пересмотренные приговоры уже не смогут быть вынесены снова, а их фигурантов полностью освободят от ответственности.

Кроме того, глава НАПК считает, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы во втором чтении.

"Есть Антикоррупционная стратегия — проект, который прошел первое чтение в парламенте. Ко второму чтению он сейчас готовится, и там есть конкретные механизмы — чего не хватает, чтобы НАПК, НАБУ, САП или любой другой орган в государстве эффективно работал, чтобы каждый орган был антикоррупционным", — сказал Новиков. Он считает, что это поможет разработать дополнительные механизмы совместной работы органов власти против коррупции в Украине.

Напомним, ранее Конституционный суд отменил криминальную ответственность за недостоверные данные в декларациях. После чего народные депутаты ее снова ввели, а Венецианская комиссия дала свою оценку действиям суда. В Офисе президента уже заявили о полном удовлетворении выводов комиссии.