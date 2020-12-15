Из-за ледяного дождя в Харькове не ходит часть троллейбусов

Коммунальщики работали всю ночь над очисткой контактной сети.

Из-за ледяного дождя, который в разных частях Харькова шел всю ночь, на маршруты не вышла часть троллейбусов. Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, коммунальщики работали всю ночь над очисткой контактной сети.

"Проезжаемость трамваев обеспечена полностью. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже. Четыре маршрута пока не едут – №6 (Основа), 12, 17 и 18 (П.Поле, ул.Рудика). Есть сложности с маршрутом 27 (ул.Холодногорская, ул.Дудинской)", – написал Сидоренко.

Харьковчан просят планировать "свои передвижения по городу с учетом тех сложностей, которые доставляет погода".

Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. Сложная ситуация сохраняется 13 и 14 декабря.

За 11 декабря инспекторы в Киеве выписали 150 штрафов за несвоевременную уборку территорий. Только за вечер 10 декабря в травмпункты города обратились 163 человека, из которых 13 – несовершеннолетние.

Сотрудники ГСЧС обратились к киевлянам с просьбой без надобности не выходить на улицу, а также максимально соблюдать меры предосторожности на дорогах.