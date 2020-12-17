Для вакцинации украинцев необходимо 15,1 млрд гривен, а выделено 2,6 млрд гривен, - Минздрав

В бюджете-2021 выделено недостаточно денег для вакцинации украинцев, говорит министр.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что для вакцинации необходимо 15,1 млрд гривен, но в бюджете на 2021 год выделено всего 2,6 млрд гривен. Об этом он сообщил на брифинге.

"Для финансирования вакцинации должны рассчитанную сумму, которую необходимо заложить в бюджет — это 15,1 млрд гривен, но пока в бюджете 2021 на вакцинацию выделено 2,6 млрд гривен", — отметил глава Минздрава.

По словам главы Минздрава, поскольку суммы в 2,6 миллиарда недостаточно, то в ведомстве в экстренном порядке ищут источники дополнительных средств. В ходе проведения соответствующих консультаций с правительством и экспертами, в Минздраве пришли к определенному решению.

"Мы можем аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 млрд гривен, например, за счет экономии лекарственных средств", – подытожил Степанов.

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Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Михаил Радуцкий же говорит, что в Украине вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов.