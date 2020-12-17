"Проведем в последний путь достойно": как Харьков попрощается с Геннадием Кернесом

Отпевание мэра и прощание с ним будут транслировать на больших экранах

Прощание с городским головой Харькова Геннадием Кернесом пройдет в в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко, передает сайт 057.ua со ссылкой на слова секретаря мэрии города Игоря Терехова.

Отпевание покойного пройдет в Благовещенском соборе, а попрощаться с ним смогут все желающие в здании ХНАТОБа. Из-за похорон Кернеса все спектакли в театре перенесут.

"Прощание будет длиться около четырех часов. По времени я сообщу дополнительно. Ориентировочно, прощание будет проходить с 09:00 до 13:00", – добавил Терехов.

Отпевание и прощание с Кернесом будут транслироваться на больших экранах в Свято-Благовещенском кафедральном соборе и фойе театра.

Что касается даты похорон, то она пока неизвестна, поскольку все зависит от того, когда немецкая сторона урегулирует вопросы с документами, и транспортировки. Траурная церемония может состояться во вторник, среду или четверг следующей недели. О дне и месте похорон в мэрии пообещали сообщить дополнительно.

"Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане. Такое решение мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы проводить в последний путь достойно", – добавил Терехов.

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В связи со смертью мэра в Харькове объявлен трехдневный траур, который продлиться до 19 декабря. На совещании в горсовете его память почтили минутой молчания.

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Тем временем люди начали нести цветы к портрету Геннадия Кернеса, установленному в фойе мэрии.

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Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, от которой лечился с 17 сентября. Поскольку причиной смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, его не будут хоронить, как "ковидного", пояснили в мэрии.

Нахождение на больничной койке не помешало ему участвовать в местных выборах 25 октября, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. Первым о смерти друга сообщил бизнесмен Павел Фукс.

Обязанности городского головы Харькова теперь будет исполнять секретарь Игорь Терехов.