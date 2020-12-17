Второй день читательского голосования за "Самых влиятельных украинцев": Кернес вошел в ТОП-5

По итогам второго дня голосования, в пятерке "самых влиятельных" находятся митрополит Онуфрий, Петр Порошенко, Кирилл Шевченко, Геннадий Кернес и Галина Герега.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельные украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 17 декабря, по итогам двух суток голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

Отметим, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. С момента запуска голосования были добавлены:

• Владимир Гройсман (экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана");

• Лина Костенко (писательница-шестидесятница, поэтесса);

• Ольга Шарий;

• Игорь Смешко (политик и государственный деятель, лидер партии "Сила и честь");

• Руслан Марцинкив (городской голова Ивано-Франковска);

• Евгений Мураев (политик, лидер партии "Наши").

В ближайшее время по предложениям читателей будут добавлены карточки Александра Турчинова, Мустафы Джемилева, Дмитрия Яроша, Оксаны Забужко и Виктора Ющенко.

Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко.