Второй день читательского голосования за "Самых влиятельных украинцев": Кернес вошел в ТОП-5
По итогам второго дня голосования, в пятерке "самых влиятельных" находятся митрополит Онуфрий, Петр Порошенко, Кирилл Шевченко, Геннадий Кернес и Галина Герега.
После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельные украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.
По состоянию на вечер 17 декабря, по итогам двух суток голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:
- Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
- Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
- Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
- Геннадий Кернес (городской голова Харькова; 17 декабря 2020 года стало известно о его смерти);
- Галина Герега (совладелица компании "Эпицентр К", политик).
Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:
- "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
- "стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
- "магнаты" — Галина Герега;
- "рулевые" — Кирилл Шевченко;
- "кумиры" — Александр Усик (боксер);
- "мастера" — Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).
Отметим, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. С момента запуска голосования были добавлены:
• Владимир Гройсман (экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана");
• Лина Костенко (писательница-шестидесятница, поэтесса);
• Ольга Шарий;
• Игорь Смешко (политик и государственный деятель, лидер партии "Сила и честь");
• Руслан Марцинкив (городской голова Ивано-Франковска);
• Евгений Мураев (политик, лидер партии "Наши").
В ближайшее время по предложениям читателей будут добавлены карточки Александра Турчинова, Мустафы Джемилева, Дмитрия Яроша, Оксаны Забужко и Виктора Ющенко.
Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.
Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко.