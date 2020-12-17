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Второй день читательского голосования за "Самых влиятельных украинцев": Кернес вошел в ТОП-5

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Фото: Коллаж: Юрий Москаленко | Самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта Фокус

По итогам второго дня голосования, в пятерке "самых влиятельных" находятся митрополит Онуфрий, Петр Порошенко, Кирилл Шевченко, Геннадий Кернес и Галина Герега.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельные украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 17 декабря, по итогам двух суток голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

  1. Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
  2. Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
  3. Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
  4. Геннадий Кернес (городской голова Харькова; 17 декабря 2020 года стало известно о его смерти);
  5. Галина Герега (совладелица компании "Эпицентр К", политик).

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

  • "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
  • "стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
  • "магнаты" — Галина Герега;
  • "рулевые" — Кирилл Шевченко;
  • "кумиры" — Александр Усик (боксер);
  • "мастера" — Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).

Отметим, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. С момента запуска голосования были добавлены:

Владимир Гройсман (экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана");

Лина Костенко (писательница-шестидесятница, поэтесса);

• Ольга Шарий;

Игорь Смешко (политик и государственный деятель, лидер партии "Сила и честь");

Руслан Марцинкив (городской голова Ивано-Франковска);

Евгений Мураев (политик, лидер партии "Наши").

В ближайшее время по предложениям читателей будут добавлены карточки Александра Турчинова, Мустафы Джемилева, Дмитрия Яроша, Оксаны Забужко и Виктора Ющенко.

Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко.