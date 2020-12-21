Новым штаммом коронавируса переболел житель Закарпатья, – врач-инфекционист

По словам медика, Украина пока не имеет возможности идентифицировать новый вирус посредством массового тестирования.

Новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании и, по предварительной информации, распространяется быстрее прежнего, переболел житель Закарпатской области, который сейчас работает в Чехии.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

Мужчину, который, по словам врача, "уже переболел новым штаммом", зовут Николай.

"Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус, и таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – сказал Петров.

Медик не сомневается, что коронавирус продолжит активно мутировать, поскольку "он содержит только одну рибонуклеиновую кислоту, один носитель генетического материала".

Инфекционист добавил, что в тех регионах Украины, которые граничат со странами ЕС, "уже можно заметить, что несколько меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей".

"То есть может не быть уже аносмии (потери обоняния), но достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", – рассказал Петров.

Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что ситуация вышла из-под контроля. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро. Кроме того, в Великобритании введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.

Ряд стран Европы уже закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса. Правительство Украины активно проводит консультации по поводу возможных ограничений авиасообщения с этой страной.