Гололед возвращается: спасатели объявили желтый уровень опасности

Кроме того, на дорогах ожидается снег и туман.

В Украине 23 декабря ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Завтра в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается гололед (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, Укравтодор предупреждает о снеге и туманах.

Небольшой снег выпадает в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Киевской и Ивано-Франковской областях ожидаются туманы. На остальной территории будет без осадков.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", – сообщили дорожники.

Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. Сложная ситуация сохраняется 13 и 14 декабря. За 11 декабря инспекторы в Киеве выписали 150 штрафов за несвоевременную уборку территорий. Только за вечер 10 декабря в травмпункты города обратились 163 человека, из которых 13 – несовершеннолетние.