"Просто копия!": Фукс раскрыл правду об 11-летней дочери Кернеса

СМИ никогда не упоминали об этом ребенке

У покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, кроме пасынка Родиона Гайсинского и родных сыновей Кирилла Кернеса и Даниила Привалова, осталась 11-летняя дочь. Об этом в интервью изданию "Страна" рассказал друг покойного, бизнесмен Павел Фукс.

"Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру", – отметил он.

Ранее об этом ребенке нигде в СМИ не сообщалось.

Павел Фукс также рассказал, что, по мнению Геннадия Кернеса, Родион, сын его третьей супруги Оксаны Гайсинской, любил его больше всех. В последние недели он не отходил от больного, а когда тот скончался, то пасынок опубликовал в соцсети пост в память об отчиме, написав, что тот ушел из жизни победителем.

Общих детей у пары не было

[ + – ]

Сын Кирилл родился в 1982 году в браке Геннадия Кернеса с Оксаной Василенко. Пара развелась в 1985 году.

Второй сын, Даниил, появился на свет в 1988 году, его матерью стала Галина Привалова, гражданская жена ныне покойного мэра. После смерти Кернеса она опубликовала в соцсети совместное фото. "При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь..)", – подписала снимок Галина.

Фото: Facebook/Gala Privalova

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Первым о его смерти сообщил бизнесмен Павел Фукс, который был близким другом политика.

21 декабря самолет с телом мэра Харькова вернулся в Украину, а 23 декабря город прощался с Кернесом. Возле оперного театра выстроились очереди из желающих почтить память усопшего. Среди тех, кто был на похоронах, замечены мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.