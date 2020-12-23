"Нужно много похорон". Сенцов цинично прокомментировал похороны Кернеса

По словам режиссера, похороны Геннадия Кернеса должны были бы стать "окончательными похоронами совка в нашей стране".

Украинский режиссер Олег Сенцов высказался о похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса на своей странице в Facebook.

По его словам, похороны Кернеса должны были бы стать "окончательными похоронами совка в нашей стране".

"Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса стали окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон", — написал Сенцов, однако комментаторы подвергли его заявление острой критике.

"К вам на похороны очередь не выстроится", — написали, в частности, под постом в комментариях.

В комментариях некоторые пользователи поддержали Сенцова. Они заявили, что "еще копать и копать" и "жаль столько леса пилить на гробы выродкам".

Мэр Днепра Борис Филатов написал о том, придут ли к тем, кто глумится сейчас, столько людей на похороны.

"Ирония судьбы заключается в том, что Гена и после своей смерти показал дулю всем своим ненавистникам. Лучшее доказательство реального отношения к нему людей — это то, что попрощаться в Оперный пришли тысячи благодарных харьковчан, стоявшие в огромной многочасовой очереди на морозе. А всем тем, кто продолжает плясать на костях Кернеса, наверное, стоит задуматься смогут ли они собрать на собственные похороны хотя бы ближайших родственников и соседей", – пишет Филатов.

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом. 17 сентября его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите". 22 октября пасынок мэра Родион Гайсинский заявил, что у Кернеса уже нет коронавируса, ему долечивают осложнения простреленного в 2014 году легкого.

25 октября, находясь в больнице, Кернес выигрывает в первом туре местных выборов с результатом 60,34%.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. 16 декабря его не стало, и первым о смерти чиновника сообщил бизнесмен Павел Фукс.

В Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевания мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.

Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.